Б'ють по туалетах і церквах: РФ обстріляла Сумську область

Російські окупаційні війська 20 липня впродовж усього дня обстрілювали Сумську область. Зокрема, ціллю росіян стали приміщення Шалигинського лісництва, а також сільський громадський туалет та церква у Есманьській громаді.

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Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Церкву та туалет загарбники обстріляли опівночі, вогонь відкривали зі ствольної артилерії. О пів на першу Білопільську громаду атакували із мінометів, ближче до другої години дня — було ще 8 мінометних прильотів. Майже о дев'ятій вечора по громаді запустили 10 ракет, у цей же час росіяни атакували громаду із "Градів".

О десятій ранку військові ЗС РФ пустили дві черги по 4 вистріли з гранатомету по Шалигінській громаді, також села обстрілювали із "Градів".

В результаті пошкоджені приміщення Шалигинського лісництва, спалено 2 службових автомобіля. Один місцевий житель отримав поранення осколком ворожого боєприпасу, чоловік наразі в лікарні.

Зазанчимо, що мешканців Сумської області закликають евакуюватись. Таке прохання пов'язане з загрозою ракетних ударів з боку Росії.