- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Б'ють по туалетах і церквах: РФ обстріляла Сумську область
Російські окупаційні війська 20 липня впродовж усього дня обстрілювали Сумську область. Зокрема, ціллю росіян стали приміщення Шалигинського лісництва, а також сільський громадський туалет та церква у Есманьській громаді.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Церкву та туалет загарбники обстріляли опівночі, вогонь відкривали зі ствольної артилерії. О пів на першу Білопільську громаду атакували із мінометів, ближче до другої години дня — було ще 8 мінометних прильотів. Майже о дев'ятій вечора по громаді запустили 10 ракет, у цей же час росіяни атакували громаду із "Градів".
О десятій ранку військові ЗС РФ пустили дві черги по 4 вистріли з гранатомету по Шалигінській громаді, також села обстрілювали із "Градів".Підписуйтеся на наш YouTube канал
В результаті пошкоджені приміщення Шалигинського лісництва, спалено 2 службових автомобіля. Один місцевий житель отримав поранення осколком ворожого боєприпасу, чоловік наразі в лікарні.
Зазанчимо, що мешканців Сумської області закликають евакуюватись. Таке прохання пов'язане з загрозою ракетних ударів з боку Росії.