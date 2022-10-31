Частина Києва без світла через обстріли об’єктів критичної інфраструктури - Кличко

Частина Києва знеструмлена через обстріли об’єктів критичної інфраструктури, також в деяких районах немає водопостачання.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання", - зазначив він.

Він додав, що всі служби вже працюють на місцях.

Нагадаємо, 31 жовтня Росія знову атакувала об’єкти критичної інфраструктури в Україні.