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Череватий пояснив, чому росіяни збільшили інтенсивність обстрілів у Бахмуті
Протягом доби окупанти 452 рази били із ствольної артилерії та РСЗВ по українських позиціях на Бахмутському напрямку і здійснили 6 авіанальотів. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що наразі росіяни здійснюють ротацію у Бахмуті та прикривають свою діяльність потужним артилерійським вогнем.
Про це він розповів в ефірі телемарафону.
За його словами, ЗСУ не дають ворогу спокійно проводити ротацію і наносять удари. Вчора 107 окупантів знищено, 126 зазнали поранення. Також ЗСУ знищили ворожий БМП, 7 гармат, самохідну артилерійську установку "Піон", 3 польові склади з боєприпасами і 4 військових автомобілі.
Він також нагадав про величезні втрати серед найманців, які західні медіа оцінюють від 60 до 100 тисяч поранених та загиблих бійців.Підписуйтесь на наш Telegram канал
При цьому, Череватий зазначив, багато хто сходиться у думці, що мінімум 20 тисяч вбитих при спробі взяти районний центр - це неймовірно багато.
Він також додав, що українські військові виснажили сили ПВК "Вагнера" у Бахмуті.
"Ми досягли головного: ми виснажили, вбили їх і заставили "Вагнера" втекти і ми зараз наносимо потужні удари по їхньому угрупуванню. Війська, які заходять замість "Вагнера", м’яко кажучи, не дуже прагнуть це робити. Вони знають, що було з їх попередниками, їхній моральний стан далекий від оптимального", - сказав Череватий.
Він також розповів, що ЗСУ контролюють висоти навколо Бахмута, що не дає росіянам змогу використовувати місто у стратегічних цілях.
Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначає, що під контролем українських сил оборони залишаються “деякі об'єкти” на південно-західних околицях Бахмута Донецької області, зокрема фактично вони контролюють в'їзди до міста, при цьому в останні дні вже не просуваються на флангах.