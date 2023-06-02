Череватий пояснив, чому росіяни збільшили інтенсивність обстрілів у Бахмуті

Протягом доби окупанти 452 рази били із ствольної артилерії та РСЗВ по українських позиціях на Бахмутському напрямку і здійснили 6 авіанальотів. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що наразі росіяни здійснюють ротацію у Бахмуті та прикривають свою діяльність потужним артилерійським вогнем.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, ЗСУ не дають ворогу спокійно проводити ротацію і наносять удари. Вчора 107 окупантів знищено, 126 зазнали поранення. Також ЗСУ знищили ворожий БМП, 7 гармат, самохідну артилерійську установку "Піон", 3 польові склади з боєприпасами і 4 військових автомобілі.

Він також нагадав про величезні втрати серед найманців, які західні медіа оцінюють від 60 до 100 тисяч поранених та загиблих бійців.

При цьому, Череватий зазначив, багато хто сходиться у думці, що мінімум 20 тисяч вбитих при спробі взяти районний центр - це неймовірно багато.

Він також додав, що українські військові виснажили сили ПВК "Вагнера" у Бахмуті.

"Ми досягли головного: ми виснажили, вбили їх і заставили "Вагнера" втекти і ми зараз наносимо потужні удари по їхньому угрупуванню. Війська, які заходять замість "Вагнера", м’яко кажучи, не дуже прагнуть це робити. Вони знають, що було з їх попередниками, їхній моральний стан далекий від оптимального", - сказав Череватий.

Він також розповів, що ЗСУ контролюють висоти навколо Бахмута, що не дає росіянам змогу використовувати місто у стратегічних цілях.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначає, що під контролем українських сил оборони залишаються “деякі об'єкти” на південно-західних околицях Бахмута Донецької області, зокрема фактично вони контролюють в'їзди до міста, при цьому в останні дні вже не просуваються на флангах.