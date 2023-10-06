Через атаку дронів на Одещині пошкоджено зерносховище та призупинено роботу поромного пункту пропуску

Вночі 6 жовтня упродовж трьох годин армія країни-агресора РФ атакувала ударними безпілотниками південь Одещини. Під ударом опинилися прикордонна і припортова інфраструктура Подунав'я: пошкоджено зерносховище, зайнялись кілька вантажних автівок.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Упродовж трьох з половиною годин тривала повітряна тривога на Одещині через атаку російських терористів ударними безпілотниками. Працювали сили протиповітряної оборони: 3 БпЛА типу «Shahed-131/136» вдалось знищити", - зазначив Кіпер.

За його словами, ворог вкотре цілив по прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району.

Як повідомив очільник області, пошкоджено зерносховище, зайнялися 9 вантажівок. Пожежу наразі вже ліквідовано.

"Постраждалих немає. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронні органи фіксують чергові злочини росіян", - зазначив Кіпер.

Він додав, що функціонування поромної переправи тимчасово зупинено.

Там відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога на припортову та прикордонну інфраструктуру.

Як повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 6 жовтня 2023 року російські окупаційні війська вчергове атакували дронами територію України із мису Чауда у Криму.

Зафіксовано пуски 33 «шахедів», які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей.

Силами та засобами Повітряних Сил знищено 25 дронів у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей.

Зауважимо, війська РФ у ніч на 26 вересня атакували Одеську область ударними безпілотниками. Тоді було пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення та близько 30 вантажівок.