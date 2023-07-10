Через авіаудар в Оріхові загинуло подружжя залізничників-волонтерів: що буде з дитиною

Внаслідок влучання авіабомби у школу в Оріхові Запорізької області 9 липня загинули, серед інших, двоє працівників "Укрзалізниці", що також займалися волонтерською допомогою мешканцям в місцевому "пункті незламності".

Як повідомили в УЗ, це, зокрема, Ольга Очкас 1978 року народження. Зазначається, що вона працювала на станції Оріхівська з 1999 року, пройшовши шлях від прибиральника виробничих приміщень до чергового по залізничній станції. На останній посаді вона працювала з 2004 року.

Разом з нею загинув і її чоловік Віталій Юшко 1976 року народження. Відомо, що трудову діяльність на залізничному транспорті він розпочав у 1995 електромонтером сигналізації, централізації та блокування Пологівської дистанції сигналізації та зв’язку Придніпровської залізниці.

Там же згодом чоловік працював електромеханіком та старшим електромеханіком. В "Укрзалізниці" його описують як висококваліфікованого працівника, відзначеного відомчими та галузевими нагородами.

Ольга Очкас. Фото: Facebook-сторінка загиблої

Як повідомила очільниця профспілкової організації Запорізької дирекції залізничних перевезень Придніпровської залізниці Тетяна Вербовецька, у подружжя залишилося двоє дітей. Судячи з її повідомлення у Facebook це дочка Катерина, що проживає у Києві, та 7-річний син Артем, який минулого року пішов у перший клас.

В "Укрзалізниці" ж з цього приводу заявили, що "піклуватимуться про 8-річну дитину загиблих в Оріхові залізничників до її повноліття". Загалом же, нагадаємо, внаслідок влучання напередодні авіабомби у школу в Оріхові загинуло сім людей, рятувальні роботи вже завершено.

Зазначимо також, що місяць тому 10 червня, в Оріхові внаслідок російського обстрілу загинула ще одна сімейна пара: повідомлялося, що це 58-річний чоловік та 54-річна жінка.