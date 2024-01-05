Через дві ракетні атаки у повітря Києва потрапили 1,5 тис. тонн діоксиду вуглецю

Внаслідок пожеж, які виникли у Києві після двох наймасштабніших масованих атак 29 грудня та 2 січня, у повітря потрапило понад 1,5 тисячі тонн діоксиду вуглецю. Про це у ефірі Національного марафону “Єдині новини” повідомив голова Міндовкілля Руслан Стрілець.

Загалом, внаслідок двох останніх масованих ударів по Харкову, Запоріжжю, Дніпру, Києву, Львову і Херсону, у повітря потрапило майже 5 тис. тонн діоксиду вуглецю. Російська атака нанесла шкоду атмосферному повітрю України на майже 14 млн гривень.

"Після останніх ракетних атак лише на Харківщині утворилося майже 16 тис. кубометрів відходів руйнації. Орієнтовна сума збитків – майже 1,5 млрд гривень. По Запорізькій області засмічено майже 4 тис. квадратних метрів. Шкода довкіллю внаслідок цього майже 3 млн. гривень. Інспектори Держекоінспекції усі ці кейси фіксують та передають матеріли у відповідні органи", – розповів міністр Руслан Стрілець.

Також за даними Київської міської держадміністрації, станом на 11:30 5 січня якість повітря в Києві нормалізувалася. Наразі спостерігається дуже низький рівень забрудненості повітря.

Діоксид вуглецю або вуглекислий газ є продуктом спалювання викопного палива. Він має парникові властивості, тобто сприяє утриманню тепла на поверхні Землі і робить основний внесок у глобальне потепління. Токсична дія вуглекислого газу виявляється при його концентрації в повітрі вище 3–4 % і полягає в подразненні дихальних шляхів, запамороченні, головному болі, шумі в вухах, психічному збудженні, непритомному стані.

Масована ракетна атака 2 січня

Зранку 2 січня російські військові здійснили масовану ракетну атаку на українські міста. В Києві внаслідок атаки були пошкодження житлових будинків та комунікацій у 9 районах. В деяких районах столиці не було світла та води. Вже о 12:00 енергетикам вдалося заживити об'єкти "Київводоканалу" та відновити Київський енерговузол.

Внаслідок російської атаки у Києві загинуло 2 особи, ще двоє людей загинули в Київській області. Також окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова, внаслідок атаки постраждало понад 40 осіб, в тому числі одна особа загинула.

За інформацією Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного під вранці 2 січня російські військові випустили по Україні 99 ракет та дронів. Сили протиповітряної оборони Українизбили 72 повітряні цілі, в тому числі ракети "Калібр" та "Кинжал".