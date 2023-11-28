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Через негоду в Україні загинули 10 людей: ситуація в регіонах
Через негоду в Україні загинули 10 людей, 23 людини, серед яких є діти - постраждали. Наразі триває ліквідація наслідків.
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
Наслідки негоди
У Одеській області підрозділи ДСНС залучалися до допомоги 254 рази. Відбуксовано 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги. Надано допомогу 2498 людям, зокрема 162 дітям.
5 людей через негоду загинули, ще 15 - постраждали.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Наразі на ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі.
У Миколаївській області рятувальники виїжджали на виклики 66 разів, відбуксували 144 автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим.
На Миколаївщині 2 людини загинули, ще 2 - постраждали.
Крім того, 8 автодоріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху.
Також знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях.
"Внаслідок ускладнення погодних умов загинули 10 людей – на Одещині, Харківщині, Миколаївщині та у Києві. 23 людини постраждали, серед них є 2 дитини", - зазначив Клименко.
Він нагадав, що на державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків негоди.
Зауважимо, останніми днями низка регіонів України, передусім – на півдні, зіткнулися з сильним снігопадом та вітром.
На низці автодоріг перекрито рух транспорту, деякі рейси громадського транспорту було скасовано.
Через сильний вітер на одній з котелень на Одещині впала труба заввишки в понад 100 метрів. В Одеському районі було припинено опалення через негоду, в самому обласному центрі виникли перебої з водою.