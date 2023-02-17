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Через нічний обстріл Харкова пошкоджені цехи одного з підприємств
У Харкові внаслідок обстрілу ворога в ніч на 17 лютого є влучання у Київському та Основ‘янському районах міста. За добу ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, після 23:00 окупанти вдарили по Харкову попередньо ракети ЗРК С-300.
"Зафіксовані "прильоти" в Основ’янському та Київському районах міста. Обійшлося без постраждалих. Від вибухової хвилі пошкоджено цехи одного з підприємств", - зазначив очільник області.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він додав, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка.
Ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області. Зокрема, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Гряниківка та ін.
У Вовчанську ворог застосовував і бойову авіацію, і артилерію.
У Куп’янську обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, гаражі, та автомобіль. Сталися пожежі.
У смт. Великий Бурлук через обстріли 44-річна жінка отримала поранення, госпіталізована у стані середньої тяжкості.
Зазначимо, 15 лютого ворожого обстрілу зазнали населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області.