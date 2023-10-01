Через обстріл Дружківки вщент зруйновано будинок: постраждала ціла сім'я (ФОТО)

Родина з чотирьох людей постраждала внаслідок обстрілу окупантами в ніч на 1 жовтня села Кіндратівка Дружківської громади. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що від засобу ураження, ймовірно, ракети комплексу С-300, постраждав приватний сектор. В результаті руйнування одного з житлових будинків отримали тілесні ушкодження 40-річний чоловік з 36-річною дружиною, їхній 16-річний син із 57-річною бабусею.

З-під завалів вщент зруйнованого будинку поранених дістав сусід, який є співробітником рятувальної служби. Загалом в результаті обстрілу пошкоджено 15 приватних житлових будинків та господарських споруд.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється розслідування у провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура

Зазначимо, що звітуючи за минулу добу вранці неділі, виконуючий обов'язки начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз повідомив, що в селищі Олексієво-Дружківка тієї ж громади було пошкоджено дві багатоповерхівки.

У Торецьку пошкоджено три багатоповерхівки, у Петрівці — один приватний будинок. У Костянтинівці авіабомбою пошкоджено 18 будинків, підприємство і лінію електропередачі. У Сіверську пошкоджено два інфраструктурні об'єкти, у Званівці — два будинки.

В Лимані зранку два БПЛА типу Shahed влучили в будинок. Керівник регіону заявив про наявність загиблих і поранених, але точніші дані так і не повідомив. В свою чергу, одна людина поранена внаслідок обстрілу в Ласточкиному, а школу пошкоджено було у Новоселівці Першій Очеретинської громади.

На ранок відбувся масований артобстріл Авдіївки. У Курахівській громаді під вогнем опинилися Веселий Гай, Ганнівка, Костянтинопільське, Дачне й Дальнє — без жертв. Крім того, одна людина була поранена у Новоукраїнці Вугледарської громади. Під обстрілами були й Пречистівка, Богоявленка і Вугледар.