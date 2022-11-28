Через обстріл РФ насосної станції на Херсонщині відновлення постачання води з Дніпра до Миколаєва відклали

Через пошкодження внаслідок обстрілу російських окупантів насосної станції міського комунального підприємства "Миколаївводоканал" у деокупованій частині Херсонській області відновлення постачання до Миколаєва придатної для споживання води з Дніпра відтерміновано. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер міста Олександр Сєнкевич.

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"Друзі, на жаль, маю погані новини. Під час ракетного обстрілу російські терористи пошкодили насосну станцію МКП "Миколаївводоканал", що розташована в Херсонській області", - написав він.

За словами міського голови, через це ще протягом невизначеного часу до обласного центру буде подаватися технічна вода з Бузького лиману.

"Так, ми всі чекали деокупації Херсона й інших тимчасово захоплених наших земель. Після цього оперативно, буквально за тиждень, відремонтували водогін. Але ми маємо справу зі справжніми терористами, які безсилі проти наших військових, а тому воюють із мирним населенням", - підкреслив Сєнкевич.

Він додав, що наразі в місті продовжуватимуть ремонтувати мережі, які руйнує солона вода, і як тільки дозволить безпекова ситуація, буде оперативно відновлено насосну станцію задля повернення постачання до Миколаєва питної води.

Також мер повідомив про новий графік роздачі очищеної води від комунального підприємства "Миколаївелектротранс" з 30 листопада.

Нагадаємо, що водопостачання житлових будинків у Миколаєві поновилося ще у травні, для чого було забезпечено забір води з Південного Бугу та артезіанських свердловин, однак відновлення звичного водопостачання було неможливе через окупацію Росією майже всієї Херсонської області. Лівобережна її частина зі згаданою насосною станцією була звільнена на початку листопада.