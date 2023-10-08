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Через обстріл Харківщини загинула жінка

Через обстріл Харківщини загинула жінка
Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура

8 жовтня російські військові завдали чергового удару по Харківській області. Внаслідок обстрілу загинула 65-річна жінка.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Під ворожий вогонь потрапило місто Вовчанськ Чугуївського району, де мешкала загибла. 

"На жаль, через терористичні атаки росіян знову гинуть цивільні мешканці Харківщини", - написав він.

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та за допомогою авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. 

Внаслідок ракетного удару по селу Пересічне Харківського району пошкоджені дахи, фасади та вікна 5-ти багатоповерхових житлових будинків, сталася пожежа. Пошкоджено 4 автомобіля. Через гостру реакцію на стрес за допомогою до лікарів звернулися двоє людей - чоловік 66 років та жінка 64 років. 

Автор:
Тетяна Гойденко