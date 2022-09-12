Через обстріл Харкова виникло п'ять пожеж: рятувальники показали гасіння найбільшої (ФОТО, ВІДЕО)

Внаслідок масованого обстрілу адміністративних та житлових будівель, а також об'єктів критичної інфраструктури Київського, Салтівського та Основ'янського районів Харкова о 13:20 12 вересня виникло п'ять осередків займання.

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Про це повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області. Зокрема, горіли адміністративні та інші будівлі, а також автомобіль.

Наймасштабніша пожежа сталася у 5-поверховій будівлі в Київському районі міста. Горіли конструктивні елементи даху та перекриття 5-го поверху. Площа пожежі склала близько 1000 квадратних метрів.

Для ліквідації пожежі було залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 100 чоловік особового складу ДСНС. Крім того, на місці обстріли працювали сапери ДСНС, які обстежили вражену територію та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів.

Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Фото: ГУ ДСНС в Харківській області Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Зазначимо, що мер Харкова Ігор Терехов після зазначеного обстрілу прокоментував його наступним чином: "Обстріл Харкова. Масовий. Потрапляння до центру міста, прильоти до Основ'янського та Київського районів. Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється".

Пізніше він додав, що "повторюється ситуація вчорашнього вечора", оскільки через обстріл було виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові пропало світло та водопостачання. Мер зазначив, що енергетики, рятувальники та комунальники працюють над усуненням наслідків обстрілів.

О 17:23 він повідомив, що здійснено ще один обстріл Харкова: під ударом опинився густо заселений житловий масив у Немишлянському районі, де нема жодної військової інфраструктури.

За даними начальника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок денного обстрілу Основ'янського та Київського районів загинув 37-річний чоловік, поранення отримали загалом шість людей, в тому числі дівчина 18 років.

Вона та 33-річна жінка отримали легкі ушкодження та не потребували госпіталізації. Стан ще 4 поранених медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надається необхідна допомога у медичних закладах. Про наслідки ж нових ударів близько 17 години Синєгубов наразі не повідомляв.

За даними обласного управління поліції, внаслідок влучання ракети в Основ’янському районі повністю згорів автомобіль та частково пошкоджені ще три автівки місцевих мешканців, гараж, а також газопровід.

Зазначено, 37-річний чоловік загинув та кілька людей були травмовані саме біля адмінбудівлі в Київському районі, там також були пошкоджені автомобілі. У Салтівському районі частина від касетного снаряду влучила у ґрунт поряд з житловим будинком, не завдавши пошкоджень. Попередньо встановлено, що обстріл міста здійснювався реактивними системами залпового вогню "Ураган".