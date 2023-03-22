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Події
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Через обстріли на Донеччині загинуло 4 людей, ще 5 – отримали поранення

Донецька область, обстріли, загиблі
Російська армія пошкодила 14 житлових будинків

Окупанти продовжують воювати з цивільним населенням. 21 березня лише в Донецькій області вони вбили чотирьох людей: двоє загинули у Часовому Яру, одна людина у Красногорівці і ще одна – у Бахмуті. 

Ще 5 людей в області дістали поранення, повідомляє очільник області Павло Кириленко.

Також російська армія пошкодила 14 житлових будинків. На Лисичанському напрямку у Сіверську  зруйновано адміністративну та промислову будівлю підприємства.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко напередодні повідомив, що протягом доби, 20 березня російські окупаційні війська двічі здійснили артобстріл та завдали ракетного удару по Авдіївці Донецької області. У місті пошкоджено будинки, територія АКХЗ та харчове підприємство. За добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини.