Через обстріли Нікопольщини без води лишилися понад 60 тисяч родин

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 15 січня окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Напруженою була ніч на Нікопольщині. Росіяни тричі обстрiляли район з важкої артилерії. Ударили по трьох громадах - Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській", - зазначив Резніченко.

За його словами, окупанти випустили по мирних мiстах та селах понад 20 снарядів.

Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.

У Марганецькiй громадi пошкоджена лiнiя електропередач, що живить насосну станцiю мiсцевого водоканалу. Без води лишилися понад 60 тисяч родин.

На місці працюють аварійні служби.

Деталi обстрiлiв ще з'ясовуються.

Зазначимо, минулої ночі від обстрілів постраждала Марганецька громада.Туди ворог скерував з півтора десятка смертоносних снарядів.