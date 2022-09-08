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Через обстріли окупантами Бахмута та Нью-Йорка загинули ще двоє людей, четверо поранені
Двоє людей загинули і четверо були поранені внаслідок обстрілів російськими окупантами Бахмута і селища Нью-Йорк Донецької області 8 вересня. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Зокрема, противник здійснив масований обстріл з реактивної системи залпового вогню "Ураган" та мінометів центральної частини Бахмута. Снаряди загарбників влучили у приватні будинки, магазини, АЗС та багатоповерхівки. Один місцевий мешканець загинув, ще четверо отримали поранення.
Окрім цього, ворожа армія з артилерії обстріляла селише Нью-Йорк Торецької міської громади, внаслідок чого біля власного будинку загинула жінка.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється розслідування у трьох відкритих через ці події провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу).Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що як повідомляв начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, у ніч на 8 вересня окупанти вели вогонь по Бахмутській, Соледарській та Світлодарській громадах. Зокрема, у Бахмуті ворог влучив у Палац культури імені Мартинова, результаті чого поранення отримали дві людини.