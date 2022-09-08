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Через обстріли окупантами Бахмута та Нью-Йорка загинули ще двоє людей, четверо поранені

Через обстріли окупантами Бахмута та Нью-Йорка загинули ще двоє людей, четверо поранені
Фото: Донецька обласна прокуратура

Двоє людей загинули і четверо були поранені внаслідок обстрілів російськими окупантами Бахмута і селища Нью-Йорк Донецької області 8 вересня. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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Зокрема, противник здійснив масований обстріл з реактивної системи залпового вогню "Ураган" та мінометів центральної частини Бахмута. Снаряди загарбників влучили у приватні будинки, магазини, АЗС та багатоповерхівки. Один місцевий мешканець загинув, ще четверо отримали поранення.

Окрім цього, ворожа армія з артилерії обстріляла селише Нью-Йорк Торецької міської громади, внаслідок чого біля власного будинку загинула жінка.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється розслідування у трьох відкритих через ці події провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу).

Фото 2 — Через обстріли окупантами Бахмута та Нью-Йорка загинули ще двоє людей, четверо поранені
Фото: Донецька обласна прокуратура
Фото 3 — Через обстріли окупантами Бахмута та Нью-Йорка загинули ще двоє людей, четверо поранені
Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, що як повідомляв начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, у ніч на 8 вересня окупанти вели вогонь по Бахмутській, Соледарській та Світлодарській громадах. Зокрема, у Бахмуті ворог влучив у Палац культури імені Мартинова, результаті чого поранення отримали дві людини.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов