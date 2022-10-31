Через обстріли окупантів пошкоджені 18 об’єктів у 10 областях України - прем’єр

Російські окупанти у понеділок, 31 жовтня, обстріляли 10 областей України, внаслідок чого пошкоджені 18 об’єктів, більшість з яких енергетичні.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України", - зазначив він.

Прем’єр наголосив, що наслідки атак могли бути набагато гіршими, але завдяки професійній роботі ППО з понад 50-и випущених по нашій території ракет збито 44.

Він додав, що на Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення та закликав українців свідомо споживати електроенергію.

Нагадаємо, 31 жовтня Росія знову атакували об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Так, зафіксовані влучання у Харкові, Запоріжжі, Черкаській, Кіровоградській, Чернівецькій та Дніпропетровській областях. Через обстріли в Україні вводять екстрені відключенн світла.