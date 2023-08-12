Через нові обстріли придніпровських сіл на Херсонщині постраждали літні люди (ФОТО)

Внаслідок обстрілів російськими військами прилеглих до Дніпра населених пунктів правобережжя Херсонської області 12 серпня постраждали ще щонайменше двоє людей.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Зокрема, у селі Понятівка Дар'ївської громади снаряд влучив у житловий будинок.

Численні травми отримав 70-річного чоловік. Як уточнили в обласній прокуратурі обстріл Дар'ївської громади стався ще близько 3:00. При цьому зазначено, що чоловіка ушпиталили із забоєм голови.

В свою чергу, в селі Одрадокам’янка Тягинської громади вибухівку окупанти скинули з дрона, влучивши прямо на подвір’я місцевих мешканців. За словами Прокудіна, важкі ураження отримав 72-річний чоловік. Його теж госпіталізували.

За даними ж прокуратури, внаслідок скидання з дрону близько 10:20 вибухових снарядів на один з населених пунктів в Бериславському районі постраждав не один, а двоє місцевих жителів. Їм надано медичну допомогу.

Крім цього, повідомляється, що ворог обстріляв і Херсон: там пошкоджено приміщення одного з підприємств. В прокуратурі додають, що пошкоджено й житлові будинки, господарські споруди, автотранспорт, лінії електропередачі.

Фото: Херсонська обласна прокуратура Фото: Херсонська обласна прокуратура Фото: Херсонська обласна прокуратура Фото: Херсонська обласна прокуратура

Були "прильоти" і у селі Золота Балка Новоолександрівської громади, але обійшлося без жертв. Через згадані події розпочато розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, що минулої доби росіяни здійснили у Херсонській області 39 обстрілів, випустивши 159 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА. Зокрема, по місту Херсон ворог випустив дев'ять снарядів. Загалом по регіону одна людина загинула, а десять дістали поранення.