Через обстріли у Запорізькій області поранено троє людей

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 3 вересня ворожа армія завдала 104 ударів по 30 населеним пунктам.

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Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, за минулу добу зафіксовано 104 обстріли 30 населених пунктів.

"Ворог завдав ракетного удару по Верхній Терсі, з РСЗВ вдарив по Червоному й Степовому, а шістьма авіаснарядами - по Оріхову, здійснив БПЛА-атаки по Щербаках, Чарівному, Ольгівському та П'ятихаткам", - зазначив Малашко.

Він додав, що 88 артилерійських обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Павлівки, Затишшя, Левадного, Білогір'я, П'ятихаток, Плавнів, Лобкового, Степногірська та інших прифронтових міст та сіл.

Як повідомив Малашко, внаслідок авіаційного удару по Оріхову поранення отримала 51-річна жінка. Крім цього, в результаті артобстрілу Малої Токмачки травмовано родину – 68-річну жінку та 71-річного чоловіка. Постраждалих доставлено в лікувальні установи.

Також за добу надійшло 31 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, окупаційна армія РФ протягом доби 2 вересня завдала 120 ударів по 25 населеним пунктам Запорізької області. 14 авіаційних ударів були спрямовані по Оріхову та Роботиному, 11 обстрілів з РСЗВ прийшлися по Оріхову, Гуляйполю, Червоному, Новодарівці, Новоданилівці, Левадному та Лук'янівському.