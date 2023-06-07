Через підрив Каховської ГЕС Інгулець вийшов з берегів вже в Снігурівці: затоплено міст (ВІДЕО)

Станом на 16:00 мостовий перехід через Інгулець біля села Василівка Снігурівської громади, що сполучав місто з Василівським, Павлівським та Тамаринським старостинськими округами, повністю затоплений, а рух по ньому, відповідно, зупинено.

Про це повідомив у соцмережах начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта, опублікувавши відповідне відео з місця події.

"Штаб продовжує працювати в цілодобовому режимі. Нагадую про обов'язкове дотримання тих норм та обмежень, про які писав раніше, а саме не вживати сирої води та не купувати "свіжої" риби", - додав він.

Кухта також звернувся до жителів громади з проханням допомагати один одному, не лишатися осторонь проблем, з якими стикнулися інші мешканці, та підтримувати тих людей, які опинилися в біді.

Нагадаємо, що станом на 7:00 середи сполучення між Снігурівкою та селами Василівка, Євгенівка, Павлівка та Тамарине, за даними начальника МВА, ще було відкрите. Натомість вже було зруйновано міст у селі Єлизаветівка, розташованому нижче за течією.

Нагадаємо, що значне підвищення рівня води в Інгульці, який впадає у Дніпро неподалік Херсона, сталося внаслідок підриву в ніч на 6 червня Каховської гідроелектростанції, розташованої вище за течією Дніпра. Зазначимо при цьому, що згаданий міст біля Снігурівки розташовано приблизно за 100 км за руслом Інгульця від його устя.