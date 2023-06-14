Через підрив Каховської ГЕС історичні артефакти вимиваються або розкрадаються "чорними археологами" - Мінкульт

В Міністерстві культури та інформаційної політики звертають увагу, що наслідком катастрофи на Каховській гідроелектростанції стало, зокрема, затоплення та пошкодження водою археологічних об’єктів, так само як і розкрадання таких об'єктів копачами-грабіжниками.

"Сотні об’єктів культурної спадщини на території спричиненої росіянами масштабної катастрофи - підриву Каховської ГЕС - були пошкоджені, затоплені або, як самі споруди ГЕС, знищені навмисне. Однак чи не найбільших втрат може зазнати безцінна археологічна спадщина України", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, ща за часів створення Каховського водосховища під його водами опинилися археологічні об‘єкти різних періодів, проте різке падіння рівня води у ньому після підриву дамби, а також розмивання берегів і затоплення територій нижче за течією Дніпра спричинило критичну ситуацію з охороною археологічної спадщини в регіоні.

"На території Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, а також Одеської області активізувалися копачі-грабіжники, що визбирують цінні предмети з допомогою металодетекторів. МКІП звернулося до керівників ОВА постраждалих областей, а також до МВС та правоохоронних органів задля ефективної протидії пограбуванню археологічних об‘єктів", - вказують в міністерстві.

Задля моніторингу, фіксації пошкоджень та інших невідкладних робіт мають об‘єднати зусилля науковці-археологи, музейники, пам‘ятко- та правоохоронці. Відповідну дорожню карту фахівці МКІП обговорили з Інститутом археології Національної академії наук України та іншими партнерами, а також з Національним заповідником "Хортиця".

У відомстві також додають, що роботи з моніторингу та фіксації стану об‘єктів тривають від перших днів зміни рівня води у Каховському водосховищі, зокрема, у Запоріжжі.

В свою чергу, Херсонська обласна військова адміністрація у середу також звернула увагу на проблему, заявивши, що історичні артефакти, які знаходилися в недосліджених курганах на території регіону, наразі вимиваються з землі і потужною течією розносяться берегами річок та на узбережжя Чорного моря.

"Якщо ви помітили такі об'єкти - прохання негайно звернутися до Херсонського обласного краєзнавчого музею і повідомити про знахідку. Допоможіть зберегти культурну спадщину України і пам'ятки археології Херсонщини. Контактний номер телефону музею: 066-35-51-407", - закликали у ОВА.

Нагадаємо, що раніше в Мінкульті повідомляли, що через підтоплення після підриву ГЕС до зон ризику потрапили пам’ятки археології національного значення на Херсонщині: Львівське поселення (село Львове, IV століття до нашої ери - IV століття нашої ери), Бургунське поселення (село Миколаївка, ІІ-V століття), місце фортеці Тягин (село Тягинка, XIII - XVII століття) та городище Понятівське (село Понятівка, IV століття до нашої ери - IV століття нашої ери).