Через підрив Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів — Шмигаль

Через маштабні руйнування, які росіяни спричинили на Каховській ГЕС під загрозою часткового або повного затоплення знаходяться 80 населених пунктів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зараз першочергове завдання для влади — допомогти людям у районах затоплення.

"Займаємося евакуацією жителів районів підтоплення. Наразі проводяться евакуаційні заходи з мікрорайону Острів у Херсоні. Сформовані евакуаційні потяги до Миколаєва. Оцінюємо наслідки для довкілля та загрозу для Запорізької атомної електростанції. Через відсутність доступу до неї така оцінка ускладнена" - написав Шмигаль.

Він назвав знищення Каховської ГЕС — терористичним актом з боку Росії, яка несе за це повну відповідальність.

За словами Шмигаля, руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня України.

"Світ має відреагувати. Негайно. Але не просто словами, а діями. Росія має негайно забратися із ЗАЕС, аби уникнути подальшої катастрофи", - додав він.

У ЄС вже відреагували на підрив Каховської ГЕС. Президент Європейської ради Шарль Мішель шокований підривом Каховської ГЕС і обіцяє притягнути Росію до відповідальності.

Мер Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив "Українській правді" про часткове затоплення міста. За його словами, уже підтоплені зоопарк "Казкова діброва", літній театр, вода підійшла до пам’ятника Шевченку, затоплені кафе, дитячий майданчик у місті.

Під воду пішла овнова станція, яхт-клуб, вода дійшла до Дніпровського проспекту. Також в місті є перебої з інтернетом.

Голова Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що в місті Гідропарк і нафтогавань вже затоплено. Лежачих і маломобільних людей місцева влада вивозить до лікарень.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.