Через "подію" на території ЗАЕС поранено 9 окупантів, є й загиблі: що каже мер

Мер окупованого російськими військами Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов заявляє про наявність загиблих та принаймні дев'яти поранених окупантів через певну подію, що відбулася 18 липня.

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"На території тимчасово окупованої ЗАЕС відбулася подія, внаслідок якої рашистів трохи поменшало фізично... Що відомо точно: в другій половині дня в міську лікарню терміново доставлені 9 військових країни-терориста з пораненнями різної ступені важкості. Деякі лікуються амбулаторно, деякі госпіталізовані в стаціонар. Один з них у важкому стані - в реанімацію. Також є і загиблі, але назвати іх точну кількість наразі ми не можемо", - повідомив він.

При цьому голова міста зазначив, що не буде "домислювати, що ж стало причиною" зменшення кількості окупантів на об’єкті, "який вони начебто ретельно "охороняють", додавши, що про це, ймовірно, "пізніше скажуть компетентні служби".

"Зараз можемо додати тільки, що орки перелякалися настільки, що в паніці бігали по території станції, на тривалий час заблокували на підприємстві одразу дві зміни оперативного персоналу, які мали міняти одна одну. Врешті людей відпустили. Окупанти ж продовжують шукати ворогів. І, можливо, починають усвідомлювати, що цинічні обстріли сусідніх населених пунктів, які ведуться ними з території атомної станції, не минуться для них безслідно", - натякнув Орлов.

Зазначимо також, що вдень Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" заявила, что на ЗАЕС загарбники почали викрадати персонал з ключових керівних позицій станції, зокрема 17 липня вони захопили і вивезли в невідомому напрямку начальника служби охорони навколишнього середовища Ігора Квашніна, і його місце знаходження встановити не можливо. В НАЕК припустили, що "наступним кроком окупантів стане чергова провокація".

Нагадаємо при цьому, що у попередні дні значних обстрілів, яких до середини липня не відбувалося, стало зазнавати місто Нікополь Дніпропетровської області, розташоване неподалік ЗАЕС з протилежного, контрольованого Україною боку Каховського водосховища.