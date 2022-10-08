Через пожежу на Кримському мості окупанти зупинили рух та готують паромну переправу

Окупанти обмежили рух по Кримському мосту та готують паромну переправу через Керченську протоку. Про це повідомляє російське видання "ТАСС".

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"Рух автомобільною та залізничною частинами Кримського мосту обмежений, готується запуск поромної переправи через протоку", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що рух суден через протоку поки не зупиняли.

Нагадаємо, зранку 8 жовтня міст через Керченську протоку з материкової частини Росії до окупованого Криму загорівся.