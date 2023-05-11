Через програму "єВідновлення" українці подали рекордну кількість заявок у першу добу після запуску

За добу більше трьох тисяч українців залишили заявку на компенсацію за зруйноване житло у програмі "єВідновлення", яка з 10 травня доступна в додатку "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

"За першу добу роботи програми державної допомоги на відновлення пошкодженого житла єВідновлення успішно подано 3 194 заяви про виплату допомоги. Зокрема, тільки вчора було подано 2 454 заяви", - зазначили у відомстві.

Там зауважили, що далі комісії, які будуть створені при органах місцевого самоврядування, опрацюють заяви та розпочнуть безпосереднє обстеження житла.

"Наголошуємо, що перед цим потрібно попередньо подати через Дію, нотаріуса чи ЦНАП інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не було подане", - підкреслили в Мінінфраструктури.

Нагадаємо, вчора, 10 травня, стартувала програма єВідновлення. Тепер всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись послугою для отримання державної допомоги для відновлення свого житла. Йдеться, перш за все, про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі, тощо.

Хто зможе скористатись послугою та як отримати компенсацію, читайте за посиланням.