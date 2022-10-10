Через ракетні удари у Полтавській області перебої зі світлом та водою

10 жовтня армія країни-агресора РФ наносить масовані ракетні удари по всій Україні. Наразі офіційно підтверджено влучання ворожих ракет у Полтавській області.

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Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"У Кременчуцькому районі було чути вибухи. Деталі згодом! Перебувайте в укриттях!", - зазначив Лунін.

За його словами, по всій території області перебої зі світлом та водою.

"Всі відповідні служби працюють! Перебувайте в укриттях! Триває повітряна тривога", - підкреслив Лунін.