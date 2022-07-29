Через ракетний обстріл околиці Краматорська знищено два будинки, є загиблий та поранені (ФОТО, ВІДЕО)

Одна людина загинула під завалами будинку та принаймні п'ять були поранені внаслідок ракетного обстрілу Краматорська вранці 29 липня. Про це повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області.

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В свою чергу, як уточнив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, руйнування домівок сталося у приватному секторі селища Біленьке, що безпосередньо прилягає до міста.

Повідомляється, що два будинки знищені вщент. Зокрема, в одному з них виникла пожежа, яку рятувальники зрештою загасили. Ще 21 приватний житловий будинок через обстріл було пошкоджено. Крім того, згоріли два автомобілі.

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Серед поранених виявився і співробітник 12-го державного пожежно-рятувального загону облуправління ДСНС, що знаходився безпосередньо вдома у вільний від несення служби час та отримав легкі ушкодження.

Загалом до гасіння пожежі та розбору завалів від ДСНС було залучено 12 чоловік особового складу та дві одиниці техніки.

Нагадаємо також, що обстріли окупантами Краматорська відбулися, зокрема, 15 липня, коли було пошкоджено сім житлових будинків та два об'єкти інфраструктури, та 19 липня, коли були обстріляни п'ятиповерхові житлові квартали (тоді загинула одна людина й шість були поранені).

Крім того, вже 21 липня були обстріляні Старокраматорський, а також Новокраматорський машинобудівні заводи, за націоналізацію якого якраз проголосувала Верховна Рада. Було зруйновано будівлю школи, пошкоджено п'ятиповерхівку і 85 приватних будинків.