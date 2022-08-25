Через ракетний удар по станції Чаплине призупинили евакуацію з Донецької області

Через ракетний удар по залізничній станції Чаплине у Дніпропетровській області вже другий день зупинено евакуацію жителів із Донецької області. Про це у коментарі виданню "Страна.ua" повідомила віце-прем'єр – міністр реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

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"Вчора і сьогодні евакуаційний потяг не курсував: пошкоджено залізничне полотно ракетним ударом на Дніпропетровщині", - зазначила вона.

За словами Верещук, наразі невідомо, як довго триватиме ремонт полотна та як довго евакуаційні потяги не зможуть вивозити людей з Донецької області. На даний момент ремонт продовжується.

За даними Мінреінтеграції, станом на 25 серпня в рамках обов'язкової евакуації з Донецької області було вивезено 10554 особи, у тому числі 2181 дитину. Глава відомства також уточнила, що рішення про проведення обов'язкової евакуації з інших регіонів поки що так і не прийнято.

За словами чиновниці, для оголошення обов'язкової евакуації з відповідним запитом до уряду мають звернутися представники обласних військових адміністрацій, а станом на сьогодні до уряду жодна ОВА, крім Донецької, не зверталися.

"Ми направили всім ОВА листи, в яких попросили провести аналіз ситуації та письмово дати відповідь - чи потрібна чи ні обов'язкова евакуація. Очікуємо від ОВА проведених комісій та рішень. Поки звернень від ОВА про обов'язкову евакуацію не надходило", - цитує видання главу МінВОТ.

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський заявив про загибель 22 людей внаслідок ракетного удару по станції Чаплине. Вранці 25 серпня в "Укрзалізниці" повідомили, що загинули 25 людей і ще 31 було поранено. Проте ні Держслужба з надзвичайних ситуацій, ні поліція, ні прокуратура про таку подію досі не повідомляли.

Зазначимо, що оголошуючи про необхідність обов'язкової евакуації населення, що залишається на Донеччині, Верещук заявляла, що станом на кінець липня в регіоні перебували 200-220 тисяч осіб, з яких 52 тисячі – діти.

При цьому до війни, на 1 лютого, чисельність населення підконтрольних Україні п'яти районів Донецької області оцінювалася в 1790 тисяч осіб, а без окупованого з того часу Маріупольського району - в 1287 тисяч.

Хоча евакуація фактично почалася вже 1 серпня, і наступного дня перші евакуйовані потягом із Покровська вже прибули у Кропивницький, Кабінет міністрів лише 2 серпня офіційно розпорядився її почати. Відповідно до цього рішення, мешканці Донецької області мають бути переправлені до безпечних районів Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.