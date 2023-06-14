Через ракетну атаку в Одесі загинули працівники "Таврії В": в компанії розповіли подробиці удару по складу (ФОТО)

Всі троє загиблих внаслідок ракетного удару по Одесі у ніч на 14 червня виявилися співробітниками продовольчого складу мережі супермаркетів "Таврія В", йдеться у повідомленні компанії.

"Удар був миттєвий, а вибух жахливої сили. Загинуло троє наших співробітників, четверо в критичному стані у лікарні. Їм надається уся необхідна допомога. Основний ворожий удар прийшовся у відділ дитячих товарів, де зберігались підгузки, дитяче харчування, жіноча гігієна", - сказано в ньому.

Зазначається, що після вибуху розпочалась пожежа, яку працівники, здебільшого жінки, не зважаючи на отримані поранення та контузію, самотужки почали гасити, допомагаючи один одному та шукаючи зниклих.

"Дякуємо кожному, хто пише, дзвонить і пропонує допомогу. Дякуємо всім міським рятувальним службам за оперативні дії та допомогу. Завдяки злагодженій та рішучій роботі нашої команди, бригад ДСНС, поліції та швидкої допомоги, які прибули своєчасно, пожежа була локалізована у найкоротший термін", - кажуть у "Таврії В".

У найближчі дні там мають намір продовжити навчання співробітників, як поводитися у надзвичайних ситуаціях. Вказано, що такі навички вже допомогли під час атаки у середу.

Фото: Facebook/tavriav Фото: Facebook/tavriav Фото: Facebook/tavriav Фото: Facebook/tavriav Фото: Facebook/tavriav Фото: Facebook/tavriav Фото: Facebook/tavriav Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

"Дефіциту товарів не буде, наша команда робить все, щоб усунути наслідки ворожої атаки, забезпечити безперебійні поставки продуктів харчування до усіх наших об’єктів. Розмір матеріальних збитків ще буде встановлюватися. Але найважчі втрати не підлягають оцінці та усвідомленню: людське життя неможливо повернути. Щирі співчуття всім хто втратив близьких", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що загалом, за даними Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, внаслідок удару по складу торгової мережі, окрім трьох загиблих, постраждало ще сім людей.

Нагадаємо, що внаслідок нічної ракетної атаки 14 червня в Одесі постраждав бізнес-центр на проспекті Шевченка та житловий комплекс, що примикає до нього, та сусідній ресторан швидкого харчування McDonald's. Також вибило вікна у будівлях розташованого навпроти Одеського національного політехнічного університету. Постраждало шість осіб.