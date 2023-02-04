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Через російські обстріли на Херсонщині одна людина загинула, ще троє поранені
Армія країни-агресора РФ протягом доби 3 лютого 47 разів відкривала вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Російські загарбники 47 разів відкривали вогонь по мирним містам та селам Херсонщини. Вороги використовували різні види озброєння - артилерію, РСЗВ, міномети і танки", - йдеться у повідомленні.
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Протягом доби на Херсонщині через російські обстріли загинула 1 людина, поранення різного ступеня тяжкості дістали 3 жителі області.
Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.
На думку розвідки Британії, РФ обстрілює Херсон, щобдеморалізувати цивільних та стримати українські контратаки.