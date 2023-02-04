Через російські обстріли на Херсонщині одна людина загинула, ще троє поранені

Армія країни-агресора РФ протягом доби 3 лютого 47 разів відкривала вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Російські загарбники 47 разів відкривали вогонь по мирним містам та селам Херсонщини. Вороги використовували різні види озброєння - артилерію, РСЗВ, міномети і танки", - йдеться у повідомленні.

Херсон ворожа армія атакувала 6 разів - снаряди влучили у житловий сектор та приватне підприємство.

Протягом доби на Херсонщині через російські обстріли загинула 1 людина, поранення різного ступеня тяжкості дістали 3 жителі області.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

На думку розвідки Британії, РФ обстрілює Херсон, щобдеморалізувати цивільних та стримати українські контратаки.