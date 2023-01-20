Через російські обстріли на Херсонщині за минулу добу загинула одна людина, ще троє дістали поранення

Російські окупаційні війська протягом доби 19 січня 90 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські загарбники 90 разів обстріляли Херсонщину. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА", - зазначив він.

За словами очільника області, Херсон російська армія обстріляла 19 разів – гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили у житлові будинки.

Минулої доби через російську агресію загинула 1 людина, 3 жителі Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Напередодні ворожі снаряди влучили в освітній заклад та житлові будинки Херсонської області.