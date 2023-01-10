Через російські обстріли на Херсонщині за минулу добу загинули 2 людей

Російські окупаційні війська протягом доби 9 січня 46 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - зазначив він.

За його словами, Херсон росіяни обстріляли 14 разів – вкотре атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через російські обстріли загинули 2 людей, ще 2 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Так, російські окупаційні війська вночі 9 січня обстріляли обʼєкти критичної інфраструктури у Херсоні. Днем раніше, 8 січня, загарбники 77 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.