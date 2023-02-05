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- Війна Війна
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Через російські обстріли у Чорнобаївці пошкоджені електролінії та газопровід (ФОТО)
Російські окупаційні війська 5 лютого обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині, внаслідок чого є поранений.
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Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Сьогодні близько 5 ранку ворог масованим вогнем вкрив Чорнобаївку. Ворожі снаряди пошкодили 6 житлових будинків. Також руйнувань зазнали й життєво важливі комунікації – електролінії, газопровід та водопровід", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, армія країни-агресора РФ протягом доби 4 лютого 60 разів відкривала вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.