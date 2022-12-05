Через російські обстріли загинули двоє жителів Херсонщини

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Херсонську область. За минулу добу загинули двоє людей.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 27 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області рашисти атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - зазначив він.

За словами очільника області, під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Російські снаряди поцілили в будинки херсонців та іншу цивільну інфраструктуру міста.

На жаль, минула доба не обійшлась без жертв серед цивільного населення. Через російські обстріли двоє жителів Херсонщини загинули.

Зазначимо, з 20 листопада по 4 грудня (на 14:00) в Херсоні було зафіксовано 169 "прильотів", загинуло за цей час загалом 19 людей, а ще 39, з яких одна дитина, постраждали.