Через російський обстріл в Торецьку згоріли три під'їзди 9-поверхівок: не обійшлося без жертв (ФОТО, ВІДЕО)

Внаслідок завданого росіянами нічного удару по Торецьку 2 червня згоріли три під'їзди у сусідніх дев'ятиповерхівках, знайдено й загиблу особу. Про це повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

"На місці події рятувальники встановили, що відбувається горіння квартир з 3-го по 9-й поверхи у двох під’їздах одного з дев'ятиповерхових будинків, а також квартири з 2-го по 9-й поверхи сусідньої дев'ятиповерхівки", - йдеться в повідомленні.

Під час розвідки та гасіння пожежі рятувальники врятували 22 особи (з них одна дитина з обмеженими фізичними можливостями). Зазначається, що через небезпечні фактори пожежі люди не могли самостійно покинути будинки.

Також вказано, що "з під’їзду дев’ятиповерхового будинку було евакуйовано сім осіб". При цьому в заголовку до новини ДСНС все ж підкреслює, що врятувано було саме 22 особи.

Натомість під час ліквідації пожежі у квартирі на 7-му поверсі виявлено тіло загиблої особи, стать та анкетні дані якої наразі уточнюються. Станом на 15:00 пожежі квартир у двох дев'ятиповерхових будинках ліквідовано на загальній площі 2270 квадратних метрів.

Всього на місці події було залучено 29 людей та 8 одиниць техніки, з них від облуправління ДСНС - 23 людей та 5 одиниць техніки, а від місцевих органів влади - 6 людей та 3 одиниці техніки.

Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області Фото: ГУ ДСНС в Донецькій області

Нагадаємо, що раніше нічний обстріл Торецька повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його словами, росіяни поцілили у школу, яку раніше вже обстрілювали. Також у місті пошкоджено 15 багатоповерхівок, 5 приватних будинків і 7 адмінбудівель. Повідомлялося про двох поранених.