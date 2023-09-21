Через російську атаку постраждав завод PepsiCo під Києвом (ФОТО, ВІДЕО)

У Вишневому Київської області під час атаки у ніч проти 21 вересня уламки російської ракети впали на територію заводу і складів компанії PepsiCo, через що підприємство отримало суттєві пошкодження.

Так, внаслідок пожежі, яка виникла через це, було зруйновано склад молочної продукції та пошкоджено частину виробничих приміщень. На відео з місця події видно, що постраждала легка конструкція складу просто позбулася покрівлі та стін, уламки яких розкидало, зокрема, по вулиці за межі території підприємства.

Читайте також Категорія Бізнес Pepsi міняє стиль

У Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Київській області сухо повідомили, ліквідували в четвер загорання на території промислового підприємства, що виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети, але опублікували значну кількість фотоматеріалів.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну завод у Вишневому став основним для PepsiCo в Україні. Зокрема, сюди на початку року було перенесено виробництво соків Sandora і "Садочок", яке раніше здійснювалося на заводі в селі Миколаївське під Миколаєвом, який теж продовжує роботу.

Зазначимо при цьому, що 1 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що внесло корпорацію PepsiCo до переліку міжнародних спонсорів війни через продовження нею роботи в Росії.

Нагадаємо, що 21 вересня Росія атакувала низку регіонів України 43 крилатими ракетами, випущеними з 10 літаків. З них 36 було знищено. Внаслідок атаки сталися часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях. Крім цих регіонів, були атаковані Черкаси та Дрогобич Львівської області.