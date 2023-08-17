Через російську авіабомбу в Оріхові 12 серпня загинуло двоє поліцейських: в МВС показали похорони (ФОТО)

Внаслідок задіяння російською окупаційною армією керованої авіабомби по Оріхову Запорізької області 12 серпня загинуло двоє поліцейських. Про це повідомили в Головному управлінні поліції в Запорізькій області, опублікувавши фото з похоронів загиблих.

Зокрема, безпосередньо на місці події загинув 31-річний начальник сектору поліцейської діяльності №1 (окуповане нині селище Розівка) відділення поліції №2 Пологівського райвідділу капітан Іван Іщенко. Зазначається, що наприкінці церемонії прощання з ним відбулося салютування трьома залпами.

"Іщенко був справжнім офіцером, чесним і самовідданим поліцейським, щирою і справедливою людиною. В органах внутрішніх справ поліцейський почав служити з 2017 року і до початку широкомасштабного вторгнення незмінно працював на території смт Розівка. А потім продовжив нести службу в населених пунктах, підконтрольних Україні", - кажуть в поліції.

В свою чергу, вранці 15 серпня помер від отриманих поранень 26-річний інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення №4 Пологівського райвідділу Олексій Лемешко, за життя якого три дні боролися лікарі.

"Поліцейський родом із Оріхова. Чотири роки життя він присвятив службі в поліції. В Олексія залишилися мати та старший брат. Мужній та відповідальний, позитивний і добросердий — таким він залишиться в пам’яті колег. Бракує слів, щоб передати біль втрати. В останню путь правоохоронця проводжали рідні та близькі, керівництво поліції Запоріжжя та колеги", - йдеться в повідомленні.

Фото: ГУНП в Запорізькій області Фото: ГУНП в Запорізькій області Фото: ГУНП в Запорізькій області Фото: ГУНП в Запорізькій області Фото: ГУНП в Запорізькій області Фото: ГУНП в Запорізькій області Фото: ГУНП в Запорізькій області

Нагадаємо, що окрім вказаних правоохоронців, внаслідок російського удару по Оріхову 12 серпня було поранено принаймні ще троє поліцейських, а також восьмеро цивільних громадян.