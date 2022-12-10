Через ворожі обстріли у частині Херсона зникла електроенергія

Армія країни-агресора РФ продовжує обстрілювати Херсонську область та завдавати ударів з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Вночі та вранці російські окупанти обстрілювали Херсон. Через пошкодження ліній електроживлення знову без світла залишилися центр міста, Шуменський мікрорайон, селище Степанівка", - зазначив Янушевич.

За його словами, електроенергії не мають 2549 абонентів.

Ремонтні бригади енергетиків вже приступили до відновлювальних робіт.

Нагадаємо, вночі 10 грудня ворог атакував південь України дронами-камікадзе. Підрозділи повітряного командування "Південь" збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.