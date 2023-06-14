Через ворожі обстріли у Запорізькій області за добу зруйновано 40 об'єктів цивільної інфраструктури

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 122 удари ворог завдав по 20 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Він зазначив, що ворог здійснив 122 обстріли по 20 населеним пунктам.

"6 атак БПЛА по Чарівному, сім ударів з РСЗВ по Гуляйполю, Ольгівському та 109 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Оріхову, Кам'янському та навколишніх прифронтових селах", - повідомив Малашко.

За його словами, під час ворожого удару 78-річний житель Новопавлівки отримав поранення. Зараз він перебуває у лікувальному закладі.

Крім того, за добу зафіксовано руйнування 40 об'єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, напередодні під вогнем загарбників опинилися 14 населених пунктів Запорізької області. За добу окупанти забрали життя двох жителів області, ще двоє отримали поранення і знаходяться у лікувальних закладах.