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Через ворожі обстріли Запорізької області одна людина загинула, ще троє дістали поранення

Через ворожі обстріли Запорізької області одна людина загинула, ще троє дістали поранення
Фото: пресслужба Запорізької ОВА

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 90 ударів ворог завдав по 16 населеним пунктам. Внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог наніс 90 ударів по 16 населених пунктах області за добу: 82 артилерійських обстріли по Гуляйполю, Гуляйпільському, Новоандріївці, Новоданилівці, Білогір'ю, Щербакам, 7 ударів з РСЗВ по Залізничному, Степногірську, Малинівці, Полтавці, Кам'янському, Степовому та авіаудар по Малій Токмачці", - зазначив Малашко.

За його словами, зафіксовано руйнування 31 цивільного об'єкта.

Фото 2 — Через ворожі обстріли Запорізької області одна людина загинула, ще троє дістали поранення

Малашко повідомив, що через російський обстріл 68-річна жителька Гуляйполя загинула від отриманих травм.

У Степногірську під час ворожих атак поранення отримали троє - чоловіки 44, 51 та 70 років. Їх оперативно доставили до медичного закладу та надають всю необхідну допомогу.

Напередодні окупанти хаотично обстріляли 16 наближених до лінії фронту міст і сіл Запорізької області, завдавши  88 ударів.

Автор:
Світлана Манько