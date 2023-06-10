Через знищену ГЕС окупанти в Криму не знають, як вирішити проблеми з водопостачанням

Після того, як росіяни 6 червня підірвали Каховську ГЕС , в тимчасово окупованому Криму виникли серйозні проблеми з водопостачанням, оскільки кримський канал, який забезпечував водою півострів, з'єднаний з Каховським водосховищем.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Згідно з повідомленням ЦНС, керівник окупаційної адміністрації півострова Аксьнов отримав від Москви вказівку замовчувати критичну ситуації.

Наразі в окупантів немає чіткого плану того як вирішити проблему із забезпеченням прісною водою мешканців півострова. Через Це окупаційна адміністрація Криму намагається не висвітлювати ситуацію із руйнуванням дамби Каховської ГЕС і що вплинуло на постачання води північнокримським каналом.

ЦНС повідомляє, що заміть того, аби якось вирішити проблему на інфраструктурному рівні, окупнти вдаються до своїх пропагандиських методів.

Такі дії загарбників вказують на те, що росіяни мають сумніви щодо можливостей втримати півострів.

Раніше, генеральний директор Прат "Укргідроенерго" Ігор Сирота розповів, що підрив Каховської ГЕС матиме величезні наслідки для Криму, адже півострів залишиться без води на роки. Своїми діями росіяни зробили гірше й собі також.