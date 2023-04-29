Чергові обстріли на Донеччині: є жертва в Торецьку та поранені під Краматорськом (ФОТО)

Дві людини отримали поранення внаслідок ранкового обстрілу 29 квітня селища Малотаранівка Краматорської громади. Як повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, госпіталізовано, зокрема, дитину, яка дістала тяжкі опіки.

"На Донецькому напрямку 15 разів під обстріли з різної зброї потрапляла Авдіївка. Місто продовжують рівняти з землею. Цього разу постраждали житловий сектор, промзона, АКХЗ, автобаза і територія кемпінгу", - поінформував також очільник області.

Інформація про поранених та загиблих, за його словами, не надходила. Крім того, в Курахівській громаді пошкоджено будинок у селищі Гостре, обстрілів зазнали також околиці Курахового та селища Острівське. Зазначається також, що росіяни неодноразово стріляли з артилерії по місту Мар'їнка.

Окрім цього, одна людина загинула та дві було поранено у Торецьку. Там пошкоджено 16 будинків, три інфраструктурні об’єкти та дві адмінбудівлі. Під вогнем і Часів Яр, де поранено дві людини, пошкоджено приватний будинок та дві будівлі підприємства.

"На Лисичанському напрямку зруйновано два будинки у Лиманській громаді: у Торському і Зарічному. Вночі ворог обстріляв Святогірськ – без жертв", - зазначив Кириленко.

Нагадаємо також, що раніше він опублікував фото зруйнованого за час активних бойових дій залізничного вокзалу станції Святогірськ у селищі Соснове Лиманської громади.