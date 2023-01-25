Черговий обстріл Авдіївки: в ОВА показали палаючі багатоповерхівки (ФОТО)

Російські війська вдень 25 січня завдали чергового удару з РСЗО "Град" по житловим кварталам Авдіївки Донецької області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"Місто потерпає від обстрілів щодня і вже фактично знищене вщент. Авдіївка вже дев'ятий рік залишається нашим форпостом на Донецькому напрямку, а з початку повномасштабного вторгнення перебуває під безупинним вогнем", - додав він.

Даних щодо наявності постраждалих керівник області не навів, але підкреслив, що Авдіївка є однією з найгарячіших точок на фронті, тому всі цивільні, не задіяні в роботі критичної інфраструктури, повинні покинути місто.

Нагадаємо, що станом на ранок 25 січня Кириленко повідомляв про поодинокі обстріли Авдіївки — у місті постраждали житлові будинки та садовий кооператив.

Вранці ж 20 січня місто зазнало двох масованих артобстрілів, втім постраждалих не було зафіксовано. Поодинокі обстріли Авдіївки відбувалися й 16 січня, зокрема вночі, а перед цим - вранці 15 січня, у ніч на 12 січня та вранці 10 січня.