Черговий рейд СБУ на УПЦ (МП) – чергові знайдені триколори, проросійські агітки і багато іншого

В єпархіях УПЦ Московського патріархату (або РПЦ в Україні) у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Рівненській областях СБУ під час обшуків виявила бібліотеки з прокремлівською літературою, агітаційні листівки заборонених в Україні політичних партій і російську символіку.

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"У результаті слідчо-оперативних дій секретарю Кіровоградської єпархії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань)", – кажуть в СБУ.

Більш того, на території церкви Святого праведного Іоанна Кронштадтського на Херсонщині виявлено колишні склади з майном окупаційних угруповань РФ. Загарбники облаштували їх за сприяння настоятеля церкви протоієрея Анатолія Корнєва.

"Він налагодив контакт з керівництвом окупаційної адміністрації і був на прямому зв’язку з представниками ФСБ. Під час звільнення Херсона клірик утік разом зі своїми російськими "кураторами" на лівий берег Дніпра", – йдеться у повідомленні.

У приміщеннях Свято-Троїцького Межирицького монастиря на Рівненщині у результаті обшуків виявлено пропагандистські матеріали громадського об’єднання, яке очолює підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук.

А в Дніпропетровській області співробітники СБУ запобігли спробі вивезення прокремлівської літератури з місцевої єпархії. При виїзді з території церкви правоохоронці зупинили автомобіль, з якого вилучили наклад брошур забороненої партії "ОПЗЖ" та інших антиукраїнських матеріалів.

"Наразі всі виявлені докази направлено на експертизу. Після цього будуть вчинятися інші процесуальні дії, щоб притягнути винних до відповідальності", – підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, 1 грудня, РНБО доручила Кабміну у двомісячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні УПЦ МП. А наприкінці грудня минулого року КС визнав конституційним закон, що зобов'язує УПЦ МП вказувати свою приналежність до МП.