Четверо людей загинули через обстріл прикордонного села на Чернігівщині

Чотири людини загинули 1 лютого внаслідок потрапляння 120-міліметрової міни в погріб приватного будинку в селі Єліне Сновської громади, розташованому за 3 кілометри від російського кордону.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив у Telegram-каналі начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За його словами, ще один чоловік отримав поранення і доправлений до лікувального закладу.

Зазначимо, що перед цим у оперативному командуванні "Північ" Сухопутних військ Збройних сил України повідомили про трьох загиблих та одного пораненого внаслідок зазначеного обстрілу.

За даними військових, в період з 15:10 до 15:40 було зафіксовано 14 мінометних "прильотів" в районі села Єліне, при цьому втрат серед особового складу та військової техніки не було.

Окрім цього, повідомлялося, що в період 14:50 до 15:30 надійшла інформація про 17 приходів, також з ймовірно з міномету калібру 120 міліметрів, в районі села Студенок Есманської громади Сумської області, що безпосередньо межує з територією РФ.

Втрат серед військових та їхньої техніки у цьому випадку також не зафіксовано, натомість щодо втрат серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури зазначалося, що інформація уточнюється. Наразі оновлених даних не повідомлялося. Фото обидвох подій також не публікувалося.

Нагадаємо, що у селі Студенок нещодавнім мінометним обстрілом було вщент зруйновано один з будинків та ще з десяток пошкоджено, однак парубок, що перебував у цьому будинку, вижив та був госпіталізований з осколковими пораненнями.