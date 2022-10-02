Четверо людей загинули в передмісті Чернігова, заїхавши по гриби в замінований ліс

Четверо мешканців села Киїнка Чернігівського району загинули напередодні в результаті підриву автомобіля на міні. Про це повідомляє Головне управління поліції Чернігівської області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зазначається, що ввечері 1 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що вони поїхали на машині в невідомому напрямку і перестали виходити на зв’язок.

Вранці 2 жовтня в лісовому масиві в Чернігівському районі було виявлено знищену вибухом автівку та четверих загиблих. На місце приїхали вибухотехніки обласної поліції, слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції та співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Попередньо відомо, що загиблі проігнорували тимчасову заборону на відвідування лісів та поїхали по гриби: автомобіль наїхав на невідомий вибуховий пристрій і підірвався.

Зазначається, що відкрито кримінальне провадження, але в поліції не вказують, як саме кваліфікували подію. Правоохоронці при цьому нагадують, що нині діє заборона на відвідування лісів у Чернігівській області, оскільки небезпека натрапити на боєприпаси та вибухові пристрої дуже висока.

Там радять у разі виявлення підозрілих предметів, зброї, боєприпасів чи вибухових пристроїв у жодному разі не наближатися до них та одразу повідомити про це поліцію або рятувальників.

Нагадаємо також, що раніше у неділю в Шевченківській громаді Харківської області знайшли залишки підірваного на міні автомобіля, в якому загинули п'ятеро мешканців Куп'янська, що намагалися евакуюватися з непідконтрольної на той момент території області.