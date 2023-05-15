Четверо людей загинули внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці

Армія країни-агресора РФ 15 травня завдала ракетного удару по Авдіївці Донецької області. Загинуло четверо людей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, росіяни атакували Авдіївку ракетами сьогодні зранку. Загарбники поцілили у лікарню.

Внаслідок ракетного авіаудару загинули четверо людей.

Крім того за минулу добу на Донецькому напрямку 3 людини поранено у Кураховому — у місті пошкоджені 7 багатоповерхівок. На території громади обстріляні також Острівське, Вовченка і Гірник.

Вночі Авдіївка зазнала обстрілу з Градів, відбувалися також обстріли Мар'їнки та Георгіївки.

На Горлівському напрямку у Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 10 приватних будинків, 7 багатоповерхівок і школу.

У Торецькій територіальній громаді пошкоджено 5 будинків: 2 у Північному і 3 у Дружбі. У Часовоярській ТГ пошкоджено 3 будинки.

На Лисичанському напрямку поранено 1 людину та зруйновано 1 будинок у Сіверську. Зафіксовано 18 обстрілів Лиманської громади — без жертв та руйнувань.

"Кожен новий день, проведений на Донеччині, збільшує ризик стати жертвою російської агресії! Евакуюйтесь!", - наголосив Кириленко.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 13 травня вкотре обстріляли Костянтинівку Донецької області, через що загинули двоє людей.