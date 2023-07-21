Четверо людей загинули внаслідок ворожого обстрілу у Запорізькій області

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. Так, 20 липня ворожа армія вдарила по об'єкту інфраструктури у Пологівському районі, внаслідок чого є жертви та поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, всього за минулу добу ворог здійснив 80 ударів по 20 населених пунктах, зокрема з РСЗВ бив по Новодарівці, з авіації - по П'ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці, а з БПЛА атакував Лобкове.

"Внаслідок удару по об'єкту інфраструктури Пологівського району військовослужбовцями РФ загинули чотири працівники 29, 30, 33 та 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу", - зазначив він.

За добу надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків громадян та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 20 липня російські військові завдали ракетного удару по селу Таврійське Запорізького району. Окупанти били із ЗРК С-300 і випустили щонайменше 5 ракет. Внаслідок обстрілу було пошкоджено дахи, фасади, вибито вікна приватних будинків, частково зруйновано корпус місцевого психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням.