Четверо полонених бойовиків ПВК та спецпризначенців РФ отримали підозри в катуванні АТОшників під Боровою

Слідчі управління Служби безпеки України в Харківській області повідомили про підозру чотирьом полоненим окупантам, яких вважають причетними до звірств і катувань учасників АТО на базі відпочинку "Світло шахтаря" біля селища Борова та села Новоплатонівка.

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Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, фігурантам інкримінують частину 2 статті 28, частину 1 статті 438 Кримінального кодекса (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Встановлено, що на початку вересня цього року під час окупації Борової у двоє найманців приватної військової компанії та двоє військовослужбовців 16-ї окремої бригади спеціального призначення Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії катували трьох учасників АТО.

"Кожного з українських військових окупанти піддавали жорстоким тортурам. Російські найманці надягали на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішок на голову. Після цього вони викрадали їх та утримували в ямі на базі відпочинку "Світло шахтаря" без води та продуктів харчування. Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках", - кажуть в прокуратурі.

За даними слідства, окупанти влаштовували чоловікам допити заради того, щоб отримати інформацію про інших осіб з числа мешканців Борової, які брали участь у проведенні АТО в період 2014–2015 років.

"Після катувань та нелюдських тортур російські солдати відпустили трьох учасників АТО. Після деокупації Харківщини чотирьох російських військовослужбовців було взято в полон. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на початку жовтня при огляді базі "Світло Шахтаря" був знайдений "штаб" російських окупантів із катувальною ямою, в якій вони й залишали вбитих. Там знайшли два тіла, закованих між собою наручниками, у цивільному одязі з пораненнями голів. Однак, судячи з зазначеного повідомлення, це вбивство чотирьом полоненим не інкримінують.