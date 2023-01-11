"Цілилися по житловим та адмінбудівлях": армія РФ обстріляла Курахове

Російські війські відкрили вогонь по Кураховому Донецької області. Внаслідок атаки є руйнування. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Прямим влучанням окупанти пошкодили адмінбудівлю та громадську вбиральню, частково пошкоджена житлова 5-поверхівка та колектор.

Крім того, зафіксували влучання на територію підприємства. Водночас технологічний процес не припиняли через це.

"Щодня росіяни скоюють все нові й нові воєнні злочини на Донеччині. Все ретельно документуємо. За все будуть відповідати!", — наголосив Кириленко.

Раніше в місті росіяни поцілили у 2 багатоповерхівки та 1 приватний будинок в центрі міста. Також пошкоджене відділення місцевої лікарні, де і перебувала людина, яка отримав поранення.

Крім того, російські загарбники вранці 3 січня також обстріляли Курахове. Тоді внаслідок атаки 1 людина загинула, ще 2 дістали поранення.