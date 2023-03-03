Число постраждалих через агресію РФ об’єктів культурної інфраструктури перевищило 1,3 тисячі

Станом на 25 лютого збитків внаслідок російської агресії зазнали 1322 об’єкти культурної інфраструктури України (без урахування пам’яток культурної спадщини), з яких 505 були зруйновані. Про це повідомляють в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Разом з тим, за останній місяць загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 51 одиницю, і більша частина з них припадає на Донеччину (33) та Харківщину (9 об’єктів). Зокрема, зруйновано було 32 об’єкти (місяць тому їх було 473).

Загалом же найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура отримала у Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській, Миколаївській та Луганській областях.

Пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) на території 199 (13,5%) громад України.

Зокрема, це такі об’єкти є у Вінницькій (2% громад), Дніпропетровській (13%), Донецькій (85%), Житомирській (12%), Закарпатській (2%), Запорізькій (27%), Київській (27%), Луганській (42%) Миколаївській (42%), Одеській (3%), Сумській (41%), Харківській (36%), Херсонської (29%), Хмельницькій (2%), Черкаській (3%), Чернігівській (14%) областях та в Києві.

Середи постраждалих чи зруйнованих об’єктів - 623 клубні заклади, 508 бібліотек, 69 музеїв та галерей, 22 театри та філармонії, 100 закладів мистецької освіти.

У Мінкульті при цьому підкреслюють, що через окупацію майже всієї Луганської та значних територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі неможливо порахувати точну кількість об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали під час бойових дій та окупації.